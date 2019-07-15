Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-2 Harekatı'nda etkisiz halen getirilen terörist sayısı 71 oldu"
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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-2 Harekatı'nda etkisiz halen getirilen terörist sayısı 71 oldu"

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu" denildi. - ANKARA
Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
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