Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-2 Harekatı'nda etkisiz halen getirilen terörist sayısı 71 oldu"
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Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak
'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK
'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu" denildi. - ANKARA
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