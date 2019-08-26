Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." - ANKARA
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