Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı...

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
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