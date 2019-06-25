Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine...
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine...

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine..., System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
PKK, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, 3. Sayfa
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