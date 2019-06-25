Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine...
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
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