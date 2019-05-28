Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP'ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
: "Pençe Harekatı kapsamında Komandolar Hakurk
'ta PKK
'lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP'ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi." - ANKARA
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