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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin...

45 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP'ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP'ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Hakurk, 3. Sayfa
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