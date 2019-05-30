Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı kapsamında 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:23
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada Pençe Harekatı kapsamında şu ana kadar 19 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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