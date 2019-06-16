Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:54 Kaynak: AA
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