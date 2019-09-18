Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı - Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı
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Milli Savunma Bakanlığı - Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı

1 dakika önce

Basın toplantısını takip eden gazeteciler MSB Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir'in konuşması Pençe Harekatlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆi tarafından PENÇE-3 Harekatı kapsamında meydana...

Milli Savunma Bakanlığı - Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Basın toplantısını takip eden gazeteciler

MSB Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir'in konuşması

Pençe Harekatlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆi tarafından PENÇE-3 Harekatı kapsamında meydana gelen gelişmeler ile Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB: "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi"

Milli Savunma Bakanlığı: "Son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:07 Kaynak: AA
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