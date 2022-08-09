Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

09.08.2022 08:53
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Şehidin Malatyalı olduğu öğrenildi.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Araştırma, Güncel, Son Dakika

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