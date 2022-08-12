Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

12.08.2022 10:25
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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