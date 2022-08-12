Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak 'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

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