Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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