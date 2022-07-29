Msb Duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 1 Asker Şehit - Son Dakika
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Msb Duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 1 Asker Şehit

29.07.2022 05:17
Msb Duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 1 Asker Şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek’in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek'in terör saldırısı sonucu şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Çvş. Batuhan ŞİMŞEK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb Duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 1 Asker Şehit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Msb Duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 1 Asker Şehit - Son Dakika
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