MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
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MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu"

28.07.2022 23:19
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Son Dakika
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