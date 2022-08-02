Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

02.08.2022 13:11

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik'in, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler şöyle:

"7.62 mm PKMS makineli tüfek, 900 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 2000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 4 adet AK 47 piyade tüfeği ve 23 adet şarjörü, 22 sandık açılmamış piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar, 21 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 16 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 27 adet SPG-9 roket sevk fişeği, 13 adet 82 mm havan mühimmatı, 84 adet bombaatar mühimmatı,1000 adet 5.45 mm mühimmat, 57 mm geri tepmesiz top ve 1 adet sehpası, 2 adet M-16 şarjörü, antitank mayını, 10 adet aydınlatma mayını, 12 adet sis bombası, 24 adet 82 mm hassas tapası,150 m infilaklı fitil, 250 m saniyeli fitil, 2 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 30 adet EYP yapımında kullanılan devre düzeneği, 20 kilogram amonyum nitrat, 100 elektrikli fünye, 40 fünye, 4 gaz maskesi ve 15 filtre,

1 sabit yaesu telsiz, 1 yaesu telsiz, 2 araç tipi yaesu telsiz, dürbün, 2 termal kıyafet, 3 termal şemsiye."

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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