Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi."
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi."

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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