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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi."
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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