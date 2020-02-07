Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi."

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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