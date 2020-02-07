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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi."
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