Milli Savunma Bakanlığı: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.


Son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca, 14 adet el bombası, 9 adet EYP, 3 adet antipersonel mayın, 15 adet antipersonel/antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 100 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5.45x39 mm fişek, 14 adet tabanca mermisi, 34 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 4 adet patlamamış top mühimmatı, 28 adet el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 adet tahrip kapsülü, 1500 adet mekanik fünye, 233 adet elektrikli fünye, 5 adet jeneratör, 600 m elektrik kablosu, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet hilti, 2 adet Yaesu el telsizi, 3 adet silah üstü dürbün, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 adet termal şemsiye, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" bilgisine yer verildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi' - Son Dakika
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