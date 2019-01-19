Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya Yönelik Yürütülen Operasyonlarda Son Bir Yılda 74'ü Sözde Üst Düzey...

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya Yönelik Yürütülen Operasyonlarda Son Bir Yılda 74'ü Sözde Üst Düzey...

40 dakika önce

IHAAW123141-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda son bir yılda 74'ü sözde üst düzey olmak üzere 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya Yönelik Yürütülen Operasyonlarda Son Bir Yılda 74'ü Sözde Üst Düzey..., System.String[]
IHAAW123141-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda son bir yılda 74'ü sözde üst düzey olmak üzere 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 19.01.2019 12: 31: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel
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