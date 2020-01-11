Milli Savunma Bakanlığı: "Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/ YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rasulayn'ın El Cizre köyünde PKK/YPG'li teröristlerce uzaktan kumandalı düzenekle tuzaklanmış anti tank mayını, bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur görevine başladı
Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa telefonla bağlandı - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 FLAŞ - Son Dakika
23:00 Bağdat'ta 4 ayrı patlama: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
22:59 Sivas'ın imranlı ilçesi, eksi 22 ile türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanlığı: "Rasulayn'da anti tank mayını etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]