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Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." - ANKARA
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