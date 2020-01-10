Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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