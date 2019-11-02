Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat...

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:44 Kaynak: İHA
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