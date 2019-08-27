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Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının...

9 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının..., System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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