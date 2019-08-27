Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının...
9 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nu 'İşgalci' olarak tanımladı flaş Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu