Milli Savunma Bakanlığı: "Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet,...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA
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