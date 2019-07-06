Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: " Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel
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