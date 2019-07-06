Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
: " Şanlıurfa
'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA
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