Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete...
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin ziyareti hakkında bilgiler verdi.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
, ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin ziyareti hakkında bilgiler verdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye
kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında; Şanlıurfa
'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Dün Şanlıurfa'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı
Karargahını ziyaret etmiştir." - ANKARA
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