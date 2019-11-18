Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım tarihinde...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım tarihinde... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım tarihinde...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı,...

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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