Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/silopi'de 04 Mart 2019 Tarihinde Nöbet Görevi Esnasında Meydana...

Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/silopi'de 04 Mart 2019 Tarihinde Nöbet Görevi Esnasında Meydana...

55 dakika önce

IHAAW200618-GEN/04-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW200618-GEN/04-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/ Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 04.03.2019 20: 06: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:12 Kaynak: İHA

Şırnak, Milli Savunma Bakanlığı, Silopi, Güncel
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