Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/silopi'de 04 Mart 2019 Tarihinde Nöbet Görevi Esnasında Meydana...
55 dakika önce
IHAAW200618-GEN/04-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
IHAAW200618-GEN/04-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Şırnak/ Silopi
'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 04.03.2019 20: 06: 18 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:12 Kaynak: İHA
Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Silah Kazası Sonrası 1 Askerimiz Şehit Oldu
4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil
Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı