Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi Muhtırasının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Bölgede...
35 dakika önce
IHAAW123545-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız bölgede gerçekleşen tüm provokasyonlara rağmen başarıyla devam ediyor.
IHAAW123545-GEN/19-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Soçi
muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız bölgede gerçekleşen tüm provokasyonlara rağmen başarıyla devam ediyor." 19.01.2019 12: 35: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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