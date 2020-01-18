Milli Savunma Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4'ü Türk 11 sivilin yaralandığı Somali'deki terör saldırısını kınadı.

MSB'nin Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.