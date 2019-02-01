Milli Savunma Bakanlığı Son 1 Hafta İçinde İcra Edilen Operasyonlarda En Az 7 Teröristin Etkisiz...
1 saat önce
IHAAW201408-GEN/01-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı son 1 hafta içinde icra edilen operasyonlarda en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.
IHAAW201408-GEN/01-02-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
son 1 hafta içinde icra edilen operasyonlarda en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı. 01.02.2019 20: 14: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:24 Kaynak: İHA
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