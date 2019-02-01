Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı Son 1 Hafta İçinde İcra Edilen Operasyonlarda En Az 7 Teröristin Etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı Son 1 Hafta İçinde İcra Edilen Operasyonlarda En Az 7 Teröristin Etkisiz...

1 saat önce

IHAAW201408-GEN/01-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı son 1 hafta içinde icra edilen operasyonlarda en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Son 1 Hafta İçinde İcra Edilen Operasyonlarda En Az 7 Teröristin Etkisiz..., System.String[]
IHAAW201408-GEN/01-02-2019

- Milli Savunma Bakanlığı son 1 hafta içinde icra edilen operasyonlarda en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı. 01.02.2019 20: 14: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:24 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış

Gözü Dönmüş Koca, Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ediyor ABD Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:29:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı Son 1 Hafta İçinde İcra Edilen Operasyonlarda En Az 7 Teröristin Etkisiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]