Milli Savunma Bakanlığı, Son 1 Haftada 1'i Sözde Lider Kadroda Olmak Üzere 43 Teröristin Etkisiz...
1 saat önce
IHAAW184540-GEN/25-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 1'i sözde lider kadroda olmak üzere 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
IHAAW184540-GEN/25-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
, son 1 haftada 1'i sözde lider kadroda olmak üzere 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 25.01.2019 18: 45: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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