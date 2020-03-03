Milli Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 327 Suriye askeri öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 327 Suriye askeri öldürüldü - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 327 Suriye askeri öldürüldü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında son 24 saatte Suriye ordusuna bağlı 327 askerin öldürüldüğü belirtildi

Milli Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 327 Suriye askeri öldürüldü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada gece boyunca devam eden operasyon kapsamında son 24 saatte Şam yönetimine bağlı 327 askerin öldürüldüğünü duyurdu.

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Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:11 
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