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Milli Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 327 Suriye askeri öldürüldü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında son 24 saatte Suriye ordusuna bağlı 327 askerin öldürüldüğü belirtildi
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:11
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