Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Son Bir Hafta İçinde Düzenlenen Operasyonlarda 23 Terörist Etkisiz Hale...

Milli Savunma Bakanlığı: "Son Bir Hafta İçinde Düzenlenen Operasyonlarda 23 Terörist Etkisiz Hale...

39 dakika önce

IHAAW163423-GEN/12-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi" 12.01.2019 16: 34: 23 TSI NNNN.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW163423-GEN/12-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi" 12.01.2019 16: 34: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

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