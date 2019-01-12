Milli Savunma Bakanlığı: "Son Bir Hafta İçinde Düzenlenen Operasyonlarda 23 Terörist Etkisiz Hale...
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IHAAW163423-GEN/12-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi" 12.01.2019 16: 34: 23 TSI NNNN.
IHAAW163423-GEN/12-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi" 12.01.2019 16: 34: 23 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
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