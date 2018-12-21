Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde, Yurt İçinde ve Dışında 84 Teröristin Etkisiz Hale...

Milli Savunma Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde, Yurt İçinde ve Dışında 84 Teröristin Etkisiz Hale...

2 saat önce

IHAAW173012-GEN/21-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde, yurt içinde ve dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.12.2018 17: 30: 12 TSI NNNN.

Milli Savunma Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde, Yurt İçinde ve Dışında 84 Teröristin Etkisiz Hale..., System.String[]
IHAAW173012-GEN/21-12-2018

- Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde, yurt içinde ve dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.12.2018 17: 30: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Kararı Sonrası Türkiye'nin Operasyonu Ertelemesinin Sebebini Açıkladı Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu

Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:36:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde, Yurt İçinde ve Dışında 84 Teröristin Etkisiz Hale...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]