Milli Savunma Bakanlığı, Son Bir Hafta İçinde, Yurt İçinde ve Dışında 84 Teröristin Etkisiz Hale...
2 saat önce
IHAAW173012-GEN/21-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde, yurt içinde ve dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.12.2018 17: 30: 12 TSI NNNN.
IHAAW173012-GEN/21-12-2018
- Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde, yurt içinde ve dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı 21.12.2018 17: 30: 12 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:36 Kaynak: İHA
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