Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 101 rejim unsuru etkisi hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 101 rejim unsuru etkisi hale getirildi - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 101 rejim unsuru etkisi hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 101 rejim unsuru etkisi hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 101 rejim unsuru etkisi hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve '101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı Açıklaması

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Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:14 
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