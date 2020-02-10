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Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 101 rejim unsuru etkisi hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 101 rejim unsuru etkisi hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve '101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:14
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