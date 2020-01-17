Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda askerlerin yaşamını yitirdiği belirtildi

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 3 asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.


MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda askerlerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:28 
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