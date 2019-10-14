Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Tel Abyad ilçe merkezinin de tamamında kontrolün ele alındığı belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Tel Abyad ilçe merkezinin de tamamında kontrolün ele alındığı belirtti.


Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin tamamında hakimiyeti sağladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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