Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda kontrol sağlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Tel Abyad ilçe merkezinin de tamamında kontrolün ele alındığı belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunda kontrolün sağlandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, Tel Abyad ilçe merkezinin de tamamında kontrolün ele alındığı belirtti.
Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden Suriye Milli Ordusu (SMO) kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin tamamında hakimiyeti sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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