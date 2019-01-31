Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'de Son Dönem Yaşanan Gelişmelerle İlgili Görüşmeler Yapmak Üzere...
1 saat önce
IHAAW144058-SIY/31-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı.
IHAAW144058-SIY/31-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı." 31.01.2019 14: 40: 58 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı
Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı
Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı
Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı