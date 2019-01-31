Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'de Son Dönem Yaşanan Gelişmelerle İlgili Görüşmeler Yapmak Üzere...

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'de Son Dönem Yaşanan Gelişmelerle İlgili Görüşmeler Yapmak Üzere...

1 saat önce

IHAAW144058-SIY/31-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW144058-SIY/31-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı." 31.01.2019 14: 40: 58 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Suriye, Politika
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