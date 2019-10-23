Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin 6 maddelik açıklama yapıldı.

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Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:58 
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Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı
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