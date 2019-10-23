Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin 6 maddelik açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:58
Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı Soçi Mutabakatı İngiliz basınında geniş yer buldu: Türkiye hemen hemen istediği her şeyi aldı Trump'tan yeni Suriye hamlesi: El Kaide'nin Suriye koluna 4,5 milyon dolar destek Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti