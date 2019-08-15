Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:18 Kaynak: İHA
: " Suriye
'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA
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