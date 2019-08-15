Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli...

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: " Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması
Korgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptı Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 19:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]