Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale, Suriye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:09 Kaynak: İHA
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