Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:09 Kaynak: İHA
Rusya, İdlib'i 12 gün aradan sonra yine vurdu MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti