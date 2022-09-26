Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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