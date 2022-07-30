Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

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