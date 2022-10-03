Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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