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Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol...

11 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Suriye, 3. Sayfa
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