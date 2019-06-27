Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol...
11 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
: "Suriye
rejim güçlerinin İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." - ANKARA
İsrail Rusya'yı hava sahasında GPS sinyallerini engellemekle suçladı
Platonik aşık dehşet saçtı: 1 kişiyi ölürdü, 2 kişiyi yaraladı
Son Dakika! Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu