Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti - Son Dakika
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Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

07.08.2022 09:49
Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 4 geminin hareket ettiğini, gemilerin İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 4 geminin hareket ettiğini, gemilerin İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 bin ton ayçiçeği yağı taşıyan, İtalya istikametli "Mustafa Necati", 45 bin ton ayçiçeği küpesi taşıyan ve Çin'e giden "Star Helena", 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen "Glory", 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a giden "Riva Wind" isimli gemilerin Ukrayna limanlarından hareket ettiği duyuruldu.

Açıklamada, İstanbul'un kuzeyinde demirleyecek gemilerin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi.

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Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti MSB: 'Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır' MSB: 'Yarın 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise limanlarına girişi planlanmıştır' MSB: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı (3) MSB: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı (3)
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Necati, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti - Son Dakika
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