Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri ABD'ye gönderiliyor (1) - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri ABD'ye gönderiliyor (1)
6 saat önce
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri, TSK'ya ait askeri uçakla Etimesgut Havalimanı'ndan ABD'ye gönderiliyor.
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri, TSK'ya ait askeri uçakla Etimesgut Havalimanı'ndan ABD'ye gönderiliyor. (1)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:49 Kaynak: AA
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