Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi - Son Dakika
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Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

31.08.2022 15:23
Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde göğsümüzü kabartan anlar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında inşası tamamlanan, kendi sınıfında dünyada tek olma özelliğine sahip 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu, törenle denize indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde törenle suya indirildi.

DENİZALTILAR İÇİN YAPILDI

Proje kapsamında tamamlanan havuz, milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla imal edildi.

Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

"DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK"

Havuz ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, ASFAT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Projenin çok önemli olduğunu ve stratejik önemi bulunduğunu aktaran Karaçorlu, "Denizaltı havuzumuz boş ağırlığı ile 4 bin ton geliyor ve 3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor." diye konuştu.

Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

ISI GEÇİRGENLİĞİ BULUNMUYOR

Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında izolasyon yalıtkanlığına sahip olduğunu da anlatan Karaçorlu, şöyle konuştu:

"Herhangi bir ısı geçirgenliği yok. Yapılan standartlar ve projelendirme NATO standartlarında. Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuz diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip.100 nat rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok. Ağırlık olarak Gölcük'teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan bir kaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi. Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaşacağını hedefliyoruz."

Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırabilecek olan havuz, aynı zamanda 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.

Boş ağırlığı 4 bin ton olan ve 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu, 105 metre uzunluğu, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip.

Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi
Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Altı, Gölcük, Yalova, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyada kendi sınıfında sadece bir tane var! Denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi - Son Dakika
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