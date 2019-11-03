Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanlığı: 'Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD...

Milli Savunma Bakanlığı: "Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi'ni ve terör örgütü PKK/YPG'yi 'müttefik' olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve...

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi'ni ve terör örgütü PKK/YPG'yi 'müttefik' olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve vahim hatalardan bir an önce dönmelerini umuyoruz." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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