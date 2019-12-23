Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

6 saat önce

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesine bağlı Sülük köyünde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesine bağlı Sülük köyünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaparak 8 sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, PKK ve YPG'nin düzenlediğini söylediği saldırıda ölenlerin birinin kadın, birinin de çocuk olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu:

Tel Abyad, Suriye'de savaşın başlamasının ardından önce muhalif grupların, ardından IŞİD'in kontrolüne geçmişti.

Haziran 2015'ten Ekim 2019'a kadar YPG kontrolünde olan bölgeye, 13 Ekim'de Türk ordusu ve silahlı Suriyeli muhalifler girdi.

ABD ile Türkiye arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatla Tel Abyad, Türkiye'nin sorumlu olacağı ve Türk ordusunun görev yapacağı "güvenli bölge" kapsamına alınmış, ilçedeki YPG'liler silahlarıyla birlikte güneye çekilmişti.

2 Kasım'da Pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş; 30 Kasım'daki başka bir bombalı araçlı saldırıda da yaralananlar olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, iki saldırıdan sonra da PKK'nın sorumlu olduğuna dair açıklama yapmıştı.

Ankara, 500'den fazla Suriyelinin Türkiye'den gönüllü olarak "güvenli bölge"ye döndüğünü söylüyor.

Telabyad, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor
İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum

Son Dakika Haberleri
04:25 Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika Haber
04:22 Kavgayı ayıran bekçiye silah sıkıp kaçtılar - Son Dakika Haber
04:05 Cide'de çıkan yangında 3 ev ile 1 samanlık kül oldu - Son Dakika Haber
04:04 Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika Haber
03:40 Barbie'nin yeni imajı işe yarıyor mu? - Son Dakika Haber
00:26 Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Haber
23:51 İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 04:36:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]